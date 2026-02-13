В «Динамо» раскрыли, от чего зависит будущее Ролана Гусева в клубе

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев рассказал, от чего зависит будущее в клубе главного тренера команды Ролана Гусева. Контракт специалиста с бело-голубыми рассчитан до конца текущего сезона.

— Почему контракт с Роланом Гусевым заключён только до конца нынешнего сезона?

— Спортивный блок предоставил рекомендации, которые рассматривались на уровне совета директоров. Прошло обсуждение, мы заслушали идеи, которые нам предложили кандидаты в главные тренеры. В итоге мы приняли решение доверить команду Ролану Гусеву — пока что на этот период, во время которого ему, на наш взгляд, по силам решить поставленные задачи.

— Выигрыш Кубка России ближайшей весной — обязательное условие продолжения работы Гусева и его штаба?

— Это совокупность факторов. Борьба за победу в Кубке, качество игры, результаты в РПЛ, состояние игроков — всё это вместе будет принято во внимание и повлияет на решение по главному тренеру в конце сезона, — приводят слова Ивлева «Известия».