Игонин: в лице ЦСКА появился ещё один конкурент в борьбе за чемпионство

Известный российский экс-футболист Алексей Игонин высказался о турнирных амбициях ЦСКА. Он считает армейскую команду полноценным претендентом на чемпионский титул Мир Российской Премьер-Лиги.

«В лице ЦСКА появился ещё один конкурент за чемпионство. До трансферов я говорил, что команда скорее будет мешать тем, кто претендует на первое место. Клубу не хватало глубины состава. Сейчас же ситуация поменялась. Теперь ЦСКА можно назвать в числе команд, которые будут бороться за чемпионство», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На момент зимней паузы в сезоне ЦСКА идёт на четвёртом месте в РПЛ.