Глава УЕФА раскритиковал проведение матчей национальных чемпионатов за пределами страны

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин раскритиковал идею проведения матчей национальных чемпионатов за пределами страны. Ранее в СМИ появились новости, что Ла Лига хочет проводить некоторые встречи внутреннего чемпионата в США. Чеферин выступил против данной инициативы.

«Как вы будете создавать свою идентичность, как вы собираетесь поддерживать местную страсть к футболу, если вы сами же отказываетесь от неё?» — цитирует Чеферина журналист Мартин Циглер на своей странице в соцсетях.

Накануне состоялся конгресс УЕФА, где обсуждались актуальные вопросы. Однако на конгрессе не поднимался вопрос возвращения России в национальные турниры. При этом глава УЕФА заявил, что позиция организации по бану России остаётся прежней.