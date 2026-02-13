Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уэйн Руни раскрыл, почему считает Лионеля Месси лучше Криштиану Роналду

Уэйн Руни раскрыл, почему считает Лионеля Месси лучше Криштиану Роналду
Комментарии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни рассказал, почему считает футболиста «Интер Майами» Лионеля Месси лучше форварда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я люблю Криштиану Роналду, но причина, по которой я считаю Месси лучше, заключается в том, что, если бы мне захотелось посмотреть футбольную игру, я бы хотел смотреть на Месси. Лионель в расцвете сил — лучший игрок, которого я когда-либо видел и против которого я когда-либо играл», — приводит слова Руни The Touchline в социальной сети X.

Отметим, что Уйэн Руни выступал вместе с Криштиану Роналду за «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме
Уэйн Руни раскритиковал болельщика «Манчестер Юнайтед» за челлендж с причёской
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android