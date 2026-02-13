Уэйн Руни раскрыл, почему считает Лионеля Месси лучше Криштиану Роналду

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни рассказал, почему считает футболиста «Интер Майами» Лионеля Месси лучше форварда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я люблю Криштиану Роналду, но причина, по которой я считаю Месси лучше, заключается в том, что, если бы мне захотелось посмотреть футбольную игру, я бы хотел смотреть на Месси. Лионель в расцвете сил — лучший игрок, которого я когда-либо видел и против которого я когда-либо играл», — приводит слова Руни The Touchline в социальной сети X.

Отметим, что Уйэн Руни выступал вместе с Криштиану Роналду за «Манчестер Юнайтед».