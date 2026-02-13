Экс-игрок «Зенита» Желудков: Дивеев подвержен травмам — сколько он лечился в ЦСКА?

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков высказался о переходе российского центрального защитника Игоря Дивеева из ЦСКА в санкт-петербургский клуб этой зимой.

«Пока я ничего не вижу от Дивеева. У него ничего не получается в середине — есть разнобой. Надо ещё поработать, притереться к ребятам. Два медленных игрока в центре. Единственное – у Дивеева российский паспорт и он играет в сборной. Но он подвержен травмам. Сколько он лечился в ЦСКА?» — сказал Юрий Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

11 января сине-бело-голубые объявили о переходе центрального защитника Игоря Дивеева из ЦСКА.