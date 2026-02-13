Скидки
Футбол

«Локомотив» объявил о подписании контракта с нападающей сборной Боснии и Герцеговины

«Локомотив» объявил о подписании контракта с нападающей сборной Боснии и Герцеговины
Комментарии

Женский московский «Локомотив» на официальном сайте объявил о переходе нападающей Андреа Гребенар. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2026 года.

«Андреа выступала за боснийские клубы СФК (Сараево), «Искра», хорватские «Сплит» и «Хайдук». Она четырёхкратная чемпионка Боснии, четырежды обладательница Кубка Боснии, один раз выигрывала чемпионат Хорватии и дважды — Кубок страны. В её активе девять матчей в составе национальной команды. За «Локо» Гребенар будет выступать под номером 9», — написано в сообщении клуба.

«Знаю, что «Локомотив» — клуб с большими победными традициями. Я тоже всегда стремлюсь побеждать, кроме того, хочу попробовать свои силы в таком сильном чемпионате, как российский. Сделаю всё, чтобы забить как можно больше мячей и бороться с клубом за самые высокие места. Надеюсь, уже в субботу присоединюсь к команде в Турции, познакомлюсь с тренерским штабом, девчонками и начну тренироваться», — сказала Гребенар.

