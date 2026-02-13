Скидки
Монако — Нант. Прямая трансляция
23:05 Мск
Погребняк: мы знаем, что должно случиться, чтобы Россию вернули на международную арену

Погребняк: мы знаем, что должно случиться, чтобы Россию вернули на международную арену
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака», «Томи» и санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк высказался о возможном возвращении российских команд на международную арену. Ранее этого не стал исключать глава ФИФА Джанни Инфантино.

«Это всё разговоры, а разговоры ведутся уже на протяжении последних двух или трёх лет. Не надо обращать на это внимания. Мы знаем, что должно случиться, чтобы Россию вернули на международную арену. Поэтому всё внимание сосредоточим на политической стороне вопроса», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Российские команды отстранены от международных соревнований с конца февраля 2022 года.

