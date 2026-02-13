«12 финалов». Игрок «Пари НН» рассказал, что ждёт команду во второй части сезона

Полузащитник «Пари НН» Никита Ермаков в интервью поделился ожиданиями от второй части сезона. На момент зимнего перерыва нижегородцы занимают 14-е место в Мир РПЛ.

— Что ждёте от второй части сезона?

— Командный результат превыше личного. Жду успешного выступления в нашем исполнении. Как уже говорилось, у «Пари НН» 12 финалов во второй части сезона. Важно сохранить прописку в РПЛ, где заслуживает быть этот красивый город. Все заинтересованы в том, чтобы повышать свой уровень, чтобы мы стали более стабильной командой в плане результатов и перестали находиться в зоне стыковых матчей, бороться за выживание, — приводит слова Ермакова «РБ Спорт».