Орлов обозначил приоритет «Зенита» на третьем зимнем сборе

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов обозначил основной приоритет «Зенита» на третьем зимнем сборе. Он считает, что сейчас для команды важнее всего — наладить сыгранность и взаимопонимание. Ранее Орлов критиковал игру сине-бело-голубых в товарищеских матчах этой зимой.

«Самое главное для «Зенита» сейчас — сыгранность, взаимопонимание. Чтобы как за руку ходили по футбольному полю», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 встреч чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.