Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов обозначил приоритет «Зенита» на третьем зимнем сборе

Орлов обозначил приоритет «Зенита» на третьем зимнем сборе
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов обозначил основной приоритет «Зенита» на третьем зимнем сборе. Он считает, что сейчас для команды важнее всего — наладить сыгранность и взаимопонимание. Ранее Орлов критиковал игру сине-бело-голубых в товарищеских матчах этой зимой.

«Самое главное для «Зенита» сейчас — сыгранность, взаимопонимание. Чтобы как за руку ходили по футбольному полю», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 встреч чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.

Материалы по теме
Орлов объяснил, почему критикует игру «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android