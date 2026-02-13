Скидки
Главная Футбол Новости

Георгий Джикия рассматривает варианты в РПЛ из-за задержек зарплаты в «Антальяспоре»

Георгий Джикия рассматривает варианты в РПЛ из-за задержек зарплаты в «Антальяспоре»
Футбольный агент Малик Арутюнов, представляющий интересы защитника Георгия Джикии в Турции, рассказал, при каких условиях игрок «Антальяспора» может вернуться в Мир Российскую Премьер-Лигу. Джикия выступает за «Антальяспор» с июля 2025 года.

«Джикию всё устраивает в «Антальяспоре»: город, команда, атмосфера в коллективе, инфраструктура, сама турецкая лига. Со всеми тремя тренерами, которые менялись по ходу сезона, хорошо общался, но из-за сложной финансовой ситуации он готов рассмотреть варианты из России. «Антальяспор» также не против продать его, если поступит предложение, так как контракт с ним истекает в 2027 году и в соглашении прописана сумма отступных. Он недоволен задержкой зарплаты и поэтому рассматривает варианты с клубами РПЛ. Задержка уже с ноября, а так он всем доволен в Турции», — приводит слова Арутюнова Legalbet.

Эксклюзив
«Даже я поверил!» Черчесов опроверг информацию о приглашении Джикии в «Ахмат»
