Монако — Нант. Прямая трансляция
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» опубликовал стартовый состав на контрольный матч с «Тоболом»

Комментарии

Сегодня, 13 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Пари Нижний Новгород» и казахстанский «Тобол». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 17:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
13 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
2-й тайм
1 : 0
Тобол
Костанай, Казахстан
1:0 Шнапцев – 22'    

Стартовый состав «Пари Нижний Новгород»: Медведев, Коледин, Каккоев, Карич, Шнапцев, Сарфо, Смелов, Ермаков, Лесовой, Олусегун, Бальбоа.

«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 14 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Тобол» завершил сезон-2025 чемпионата Казахстана на третьем месте в турнирной таблице. Команда заработала 54 очка за 26 игр. Чемпионом страны стал «Кайрат» (59).

