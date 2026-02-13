Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игонин: Козлову надо было что-то менять, в ЦСКА психологически должно быть проще

Игонин: Козлову надо было что-то менять, в ЦСКА психологически должно быть проще
Комментарии

Известный российский экс-футболист Алексей Игонин отреагировал на переход полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в московский ПФК ЦСКА. Эксперт считает, что в армейской команде российскому хавбеку будет проще проявить себя, чем в стане «быков».

«Козлову в ЦСКА будет немного проще. Там, помимо результата, акцент делают на воспитанников. Психологически должно быть проще. Понятно, что надо было что-то менять. В большом клубе можно потерять драгоценное время. Потом уже будет сложно напоминать о себе», — сказал Алексей Игонин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Кирьяков: в ЦСКА посчитали, что Козлов будет прогрессировать, если дать ему шанс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android