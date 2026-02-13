Игонин: Козлову надо было что-то менять, в ЦСКА психологически должно быть проще

Известный российский экс-футболист Алексей Игонин отреагировал на переход полузащитника Данилы Козлова из «Краснодара» в московский ПФК ЦСКА. Эксперт считает, что в армейской команде российскому хавбеку будет проще проявить себя, чем в стане «быков».

«Козлову в ЦСКА будет немного проще. Там, помимо результата, акцент делают на воспитанников. Психологически должно быть проще. Понятно, что надо было что-то менять. В большом клубе можно потерять драгоценное время. Потом уже будет сложно напоминать о себе», — сказал Алексей Игонин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.