«Оренбург» сообщил стартовый состав на контрольный матч с «Кайратом»
Сегодня, 13 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Оренбург» и казахстанский «Кайрат». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 17:00 мск.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
13 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
2-й тайм
0 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
0:1
Удаления: нет / – 13'
Стартовый состав «Оренбурга»: Овсянников, Ведерников, Ценов, Касимов, Поройков, Аванесян, Рыбчинский, Ду Кейрос, Гюрлюк, Томпсон, Савельев.
«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 12 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.
«Кайрат» завершил сезон-2025 чемпионата Казахстана на первом месте в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 26 игр.
