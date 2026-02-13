Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» сообщил стартовый состав на контрольный матч с «Кайратом»

«Оренбург» сообщил стартовый состав на контрольный матч с «Кайратом»
Комментарии

Сегодня, 13 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Оренбург» и казахстанский «Кайрат». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 17:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
13 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
2-й тайм
0 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
0:1    
Удаления: нет / – 13'

Стартовый состав «Оренбурга»: Овсянников, Ведерников, Ценов, Касимов, Поройков, Аванесян, Рыбчинский, Ду Кейрос, Гюрлюк, Томпсон, Савельев.

«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 12 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Кайрат» завершил сезон-2025 чемпионата Казахстана на первом месте в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 26 игр.

Материалы по теме
Защитник «Оренбурга» Хотулёв: команда должна сохранить прописку в РПЛ с таким составом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android