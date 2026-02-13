«Оренбург» сообщил стартовый состав на контрольный матч с «Кайратом»

Сегодня, 13 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Оренбург» и казахстанский «Кайрат». Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 17:00 мск.

Стартовый состав «Оренбурга»: Овсянников, Ведерников, Ценов, Касимов, Поройков, Аванесян, Рыбчинский, Ду Кейрос, Гюрлюк, Томпсон, Савельев.

«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 12 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Кайрат» завершил сезон-2025 чемпионата Казахстана на первом месте в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 26 игр.