Гвардиола ответил на вопрос о возможном уходе Бернарду Силвы из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о будущем полузащитника Бернарду Силвы. Ранее СМИ сообщали, что португалец намерен перейти в «Барселону» по окончании текущего сезона.

«Будущее Бернарду Силвы? У меня нет понимания… Честно говоря, я сказал Силве: «Когда примешь решение, дай мне знать». Но лично у меня нет никакой информации», — цитирует Гвардиолу журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.

Силва играет за «Манчестер Сити» с 2017 года. За этот период полузащитник принял участие в 442 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 74 голами и 78 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.