Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-защитник «Спартака» Видич рассказал, в чём Криштиану Роналду был лучше Уэйна Руни

Экс-защитник «Спартака» Видич рассказал, в чём Криштиану Роналду был лучше Уэйна Руни
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич рассказал, в чём нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду был лучше английского форварда Уэйна Руни.

«В какой-то момент они были игроками примерно одного уровня. Но Криштиану отличал менталитет — его неустанное стремление к совершенствованию, его преданность упорному труду и жажда достижения новых высот. Я не говорю, что Уэйн был слаб в этом, однако он полагался исключительно на свой талант. Он не вкладывался в своё тело так, как Криштиану. Он не занимался дополнительно, не уделял столько времени физической подготовке», — приводит слова Видича Transfer News Live в социальной сети X.

Материалы по теме
Уэйн Руни раскрыл, почему считает Лионеля Месси лучше Криштиану Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android