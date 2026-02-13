Экс-защитник «Спартака» Видич рассказал, в чём Криштиану Роналду был лучше Уэйна Руни

Бывший защитник «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич рассказал, в чём нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду был лучше английского форварда Уэйна Руни.

«В какой-то момент они были игроками примерно одного уровня. Но Криштиану отличал менталитет — его неустанное стремление к совершенствованию, его преданность упорному труду и жажда достижения новых высот. Я не говорю, что Уэйн был слаб в этом, однако он полагался исключительно на свой талант. Он не вкладывался в своё тело так, как Криштиану. Он не занимался дополнительно, не уделял столько времени физической подготовке», — приводит слова Видича Transfer News Live в социальной сети X.