Червиченко — о Рейсе в ЦСКА: вспомните, сколько было счастья с Жерсоном и где он сейчас

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о переходе бразильского защитника Матеуса Рейса из лиссабонского «Спортинга» в ЦСКА.

«Лусиано и Баринов — хорошие усиления для ЦСКА. Козлов мне нравился в «Краснодаре». Вполне возможно, что раскроется в ЦСКА. Все ребята фактурные. Что касается Рейса, вообще не знаю, о ком идёт речь. На мой взгляд, существует проблема вливания бразильцев и португальцев в российскую команду. Адаптация южных и теплолюбивых ребят к российским реалиям бывает сложной.

Тут бы я не торопился с счастьем. Если по остальным новичкам вопросов нет, с Рейсом могут возникнуть проблемы. Вспомните, сколько счастья было от появления Жерсона в «Зените» и где он сейчас», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.