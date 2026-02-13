Роман Березовский определил лучшего вратаря РПЛ после Игоря Акинфеева

Бывший вратарь «Зенита», московского «Динамо» и сборной Армении Роман Березовский назвал голкипера калининградской «Балтики» Максима Бориско лучшим вратарём чемпионата России после Игоря Акинфеева, выступающего за ЦСКА.

«Бориско — лучший вратарь РПЛ после Акинфеева. Не удивлюсь, если уже скоро мы увидим его в топ-клубе. Он очень стабилен, много раз выручал «Балтику», помогал команде в тяжёлые моменты. У них сейчас в целом вся команда выглядит очень впечатляюще. По цифрам и статистике Максим соответствует уровню РПЛ и заметно выделяется», — приводит слова Березовского Legalbet.

В нынешнем сезоне Бориско провёл 18 матчей, пропустив семь голов.