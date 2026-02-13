Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Березовский определил лучшего вратаря РПЛ после Игоря Акинфеева

Роман Березовский определил лучшего вратаря РПЛ после Игоря Акинфеева
Комментарии

Бывший вратарь «Зенита», московского «Динамо» и сборной Армении Роман Березовский назвал голкипера калининградской «Балтики» Максима Бориско лучшим вратарём чемпионата России после Игоря Акинфеева, выступающего за ЦСКА.

«Бориско — лучший вратарь РПЛ после Акинфеева. Не удивлюсь, если уже скоро мы увидим его в топ-клубе. Он очень стабилен, много раз выручал «Балтику», помогал команде в тяжёлые моменты. У них сейчас в целом вся команда выглядит очень впечатляюще. По цифрам и статистике Максим соответствует уровню РПЛ и заметно выделяется», — приводит слова Березовского Legalbet.

В нынешнем сезоне Бориско провёл 18 матчей, пропустив семь голов.

Материалы по теме
«Это уродливость нашей системы». Бубнов — о стоимости перехода Сауся в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android