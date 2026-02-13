Желудков: будет ли Саусь играть в «Спартаке»? На его позиции большая конкуренция

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков высказался о возможном игровом времени новичка «Спартака» Владислава Сауся. Защитник перешёл к красно-белым в это трансферное окно из «Балтики».

«Балтике» было выгодно продать Сауся в «Спартак». Видимо, бюджет совсем невеликий. «Балтика» ещё сможет найти таких игроков. Отдали ведущего футболиста, но, значит, всё устраивает. Однако непонятно, будет ли Саусь играть в «Спартаке» — на его позиции большая конкуренция», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Отметим, что ранее на позиции правого защитника в «Спартаке» играли Даниил Денисов, Даниил Хлусевич или Илья Самошников.

Саусь выступал за «Балтику» с 2024-го. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.