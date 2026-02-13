Скидки
Монако — Нант. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Стала известна причина отказа работы системы VAR во время матча «Барселоны» с «Атлетико»

Комментарии

Главный арбитр встречи 1/2 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Атлетико» Хуан Мартинес Мунуэра в послематчевом отчёте изложил причину отказа работы системы VAR при определении офсайда. Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу «Атлетико».

Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Лукман – 33'     4:0 Альварес – 45+2'    
Удаления: нет / Гарсия – 85'

«В ходе анализа было обнаружено, что система столкнулась с проблемой моделирования игроков на уровне скелета из-за создавшейся ситуации с высокой плотностью игроков. После попытки перекалибровки модели и обнаружения невозможности этого в соответствии с установленной процедурой команда VAR приступила к ручному нанесению линий офсайда для принятия окончательного и правильного решения», — говорится в отчёте арбитра Мунуэры.

Арбитру потребовалось более шести минут, чтобы отменить гол защитника «Барселоны» Пау Кубарси, забитый во втором тайме на 52-й минуте, из-за офсайда.

Действующим победителем турнира является «Барселона». В финале предыдущего розыгрыша сине-гранатовые победили мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.

«Барселона» впервые с 1989 года проиграла «Атлетико» с разницей в четыре мяча
