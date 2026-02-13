Стала известна причина отказа работы системы VAR во время матча «Барселоны» с «Атлетико»

Главный арбитр встречи 1/2 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Атлетико» Хуан Мартинес Мунуэра в послематчевом отчёте изложил причину отказа работы системы VAR при определении офсайда. Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу «Атлетико».

«В ходе анализа было обнаружено, что система столкнулась с проблемой моделирования игроков на уровне скелета из-за создавшейся ситуации с высокой плотностью игроков. После попытки перекалибровки модели и обнаружения невозможности этого в соответствии с установленной процедурой команда VAR приступила к ручному нанесению линий офсайда для принятия окончательного и правильного решения», — говорится в отчёте арбитра Мунуэры.

Арбитру потребовалось более шести минут, чтобы отменить гол защитника «Барселоны» Пау Кубарси, забитый во втором тайме на 52-й минуте, из-за офсайда.

Действующим победителем турнира является «Барселона». В финале предыдущего розыгрыша сине-гранатовые победили мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.