Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Скотт Мактоминей может вернуться в «Манчестер Юнайтед» — TMW

Скотт Мактоминей может вернуться в «Манчестер Юнайтед» — TMW
Комментарии

Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей рассматривает возможность возвращения в английскую Премьер-лигу, а главным претендентом на футболиста является «Манчестер Юнайтед», сообщает TUTTOmercatoWEB.

Футболист нацелен на максимально быстрый переход в Премьер-лигу, поэтому трансфер может состояться летом 2026 года. Окружение футболиста заявляет, что Мактоминей счастлив в «Наполи», однако мечтает вернуться в Англию. Действующее трудовое соглашение полузащитника с итальянским клубом рассчитано до лета 2028 года.

Игрок перешёл в «Наполи» из «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года. В нынешнем сезоне Мактоминей провёл за клуб 34 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отметился тремя результативными передачами. По данным портала Тransfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Материалы по теме
Игрок «Наполи» Мактоминей: матч с «Челси» — ещё одна возможность, такое редко бывает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android