Скотт Мактоминей может вернуться в «Манчестер Юнайтед» — TMW

Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей рассматривает возможность возвращения в английскую Премьер-лигу, а главным претендентом на футболиста является «Манчестер Юнайтед», сообщает TUTTOmercatoWEB.

Футболист нацелен на максимально быстрый переход в Премьер-лигу, поэтому трансфер может состояться летом 2026 года. Окружение футболиста заявляет, что Мактоминей счастлив в «Наполи», однако мечтает вернуться в Англию. Действующее трудовое соглашение полузащитника с итальянским клубом рассчитано до лета 2028 года.

Игрок перешёл в «Наполи» из «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года. В нынешнем сезоне Мактоминей провёл за клуб 34 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отметился тремя результативными передачами. По данным портала Тransfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет € 45 млн.