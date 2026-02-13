Скидки
Монако — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Альваро Арбелоа подколол Флика после разгромного поражения «Барселоны» от «Атлетико»
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа подколол наставника «Барселоны» Ханс-Дитера Флика, отвечая на вопрос о прошедшем матче полуфинала Кубка Испании. В этой встрече каталонцы проиграли мадридскому «Атлетико» со счётом 0:4.

Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Лукман – 33'     4:0 Альварес – 45+2'    
Удаления: нет / Гарсия – 85'

«Полуфинал Кубка Испании? Мне нечего комментировать. Спросите у «Барселоны» и Флика», – приводит слова Арбелоа официальный сайт мадридского «Реала».

Ранее главный тренер сине-гранатовых, отвечая на вопрос о слишком лёгкой турнирной сетке «Барселоны» в Кубке Испании, в ходе которой каталонский клуб не играл с командами из Ла Лиги, ответил: «Спросите у «Реала». Напомним, «сливочные» покинули розыгрыш турнира, уступив «Альбасете» (2:3) из второго дивизиона чемпионата Испании.

Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании состоится 3 марта. Он пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

