Монако — Нант. Прямая трансляция
Юрий Желудков: Лусиано Гонду мало играл в «Зените», а в ЦСКА ему доверяют

Юрий Желудков: Лусиано Гонду мало играл в «Зените», а в ЦСКА ему доверяют
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков высказался о нападающем ЦСКА Лусиано Гонду, а также о зимних трансферах команды из Санкт-Петербурга.

«Лусиано мало играл в «Зените», а в ЦСКА ему доверяют. Он почувствует уверенность. Когда ты сидишь на лавке, тяжело. Уже успел пару голов забить за ЦСКА на турнире. Должен себя проявить.

Пока не видно, как «Зенит» поработал над трансферами. Выходил Джон Джон на замену. Видно, что парень нормально работает с мячом, назад отрабатывает.

А вот уход Кассьерры удивил. Для «Зенита» это потеря. Надо было его оставлять до лета. Он бы мог помочь команде», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

О переходе Лусиано ЦСКА объявил 11 января. Ранее игрок выступал за «Зенит». В первой части сезона-2025/2026 Гонду принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

Комментарии
