Монако — Нант. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Барселона» может подать жалобу на судейство после поражения от «Атлетико» — MD

Комментарии

«Барселона» рассматривает возможность подачи жалобы на судейство после поражения от мадридского «Атлетико» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (0:4), сообщает Mundo Deportivo.

Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Лукман – 33'     4:0 Альварес – 45+2'    
Удаления: нет / Гарсия – 85'

Каталонский клуб может подать официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) по нескольким эпизодам. Сине-гранатовые недовольны отсутствием красной карточки для форварда «Атлетико» Джулиано Симеоне за фол на защитнике Алексе Бальде, а также отменённым голом Пау Кубарси во втором тайме на 52-й минуте.

Арбитру Хуану Мартинесу Мунуэре потребовалось более шести минут, чтобы отменить гол из-за офсайда. Задержка была связана с ошибкой в работе полуавтоматической системы определения офсайда. Поэтому решение было принято на основе традиционного видеоповтора.

Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между командами состоится 3 марта. Действующим победителем турнира является «Барселона». В финале предыдущего розыгрыша сине-гранатовые победили мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.

Стала известна причина отказа работы системы VAR во время матча «Барселоны» с «Атлетико»
