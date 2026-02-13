«Барселона» может подать жалобу на судейство после поражения от «Атлетико» — MD

«Барселона» рассматривает возможность подачи жалобы на судейство после поражения от мадридского «Атлетико» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (0:4), сообщает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб может подать официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) по нескольким эпизодам. Сине-гранатовые недовольны отсутствием красной карточки для форварда «Атлетико» Джулиано Симеоне за фол на защитнике Алексе Бальде, а также отменённым голом Пау Кубарси во втором тайме на 52-й минуте.

Арбитру Хуану Мартинесу Мунуэре потребовалось более шести минут, чтобы отменить гол из-за офсайда. Задержка была связана с ошибкой в работе полуавтоматической системы определения офсайда. Поэтому решение было принято на основе традиционного видеоповтора.

Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между командами состоится 3 марта. Действующим победителем турнира является «Барселона». В финале предыдущего розыгрыша сине-гранатовые победили мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.