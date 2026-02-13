Скидки
Монако — Нант. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Арбелоа рассказал, пропустит ли Мбаппе матч с «Реалом Сосьедад»

Арбелоа рассказал, пропустит ли Мбаппе матч с «Реалом Сосьедад»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался об участии нападающего Килиана Мбаппе в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад», который состоится в субботу, 14 февраля. Ранее в прессе появлялась информация, что французский форвард может пропустить встречу из-за боли в лодыжке.

Испания — Примера . 24-й тур
14 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мбаппе в порядке. Он тренировался с командой и готов к завтрашнему матчу», – приводит слова Арбелоа официальный сайт столичного клуба.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 31 встрече во всех турнирах, в которых он отметился 38 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

