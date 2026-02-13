Игор Тудор станет временным тренером «Тоттенхэма» — The Athletic

Хорватский специалист Игор Тудор может стать временным главным тренером «Тоттехэма» до конца нынешнего сезона, сообщает The Athletic.

Клуб обратился к 47-летнему специалисту и достиг с ним устной договорённости. Контракт Тудора с «Тоттенхэмом» не будет предусматривать возможность постоянной работы.

В среду, 11 февраля, «шпоры» отправили в отставку тренера Томаса Франка. После 26 матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм» набрал 29 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.

В начале сезона Тудор возглавлял «Ювентус», который покинул 27 октября прошлого года. Также тренер руководил «Марселем» и «Галатасараем».