Главная Футбол Новости

Погребняк: за 12 оставшихся игр Дуран не сможет проявить себя с негативной точки зрения

Погребняк: за 12 оставшихся игр Дуран не сможет проявить себя с негативной точки зрения
Комментарии

Бывший российский футболист Павел Погребняк высказался о переходе в санкт-петербургский «Зенит» колумбийского форварда Джона Дурана на правах аренды. Ранее футболист выступал в чемпионатах Саудовской Аравии и Англии.

«Человек, который приходит из АПЛ, априори может усилить чемпионат России. Тем более атакующая линия «Зенита» нуждается в усилении. Говорят, что у Дурана непростой характер. Думаю, за оставшихся 12 игр он не сможет проявить себя с негативной точки зрения», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Джон Дуран принадлежит «Аль-Насру» с января 2025 года. По данным СМИ, саудовцы заплатили английской «Астон Вилле» за трансфер колумбийца € 77 млн. Первую часть сезона-2025/2026 футболист провёл в аренде в «Фенербахче».

