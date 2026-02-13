Альваро Арбелоа отказался дать оценку первому месяцу своей работы на посту тренера «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа перед матчем 24-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» отказался дать оценку первому месяцу работы на своём посту.

«Я здесь не для того, чтобы давать оценки. Я уже вижу, что эффект «до» и «после» не продержался и месяца, но я здесь очень счастлив, очень спокоен, много ем на всякий случай и полон энергии, чтобы подготовиться к завтрашнему матчу и всему, что меня ждёт. Я чувствую себя привилегированным, занимая это место. Это огромная удача – быть в «Реале», где бы он ни находился. Конечно, быть тренером лучшей команды в мире – это привилегия и удача, которой я буду наслаждаться до последнего дня», – приводит слова Арбелоа официальный сайт мадридцев.

Под руководством экс-защитника «сливочных» клуб ни разу не проиграл в чемпионате Испании и занимает второе место в турнирной таблице. «Реал» (57) на одно очко отстаёт от лидирующей «Барселоны» (58). При этом команда вылетела из Кубка Испании от «Альбасете» (2:3) из второго дивизиона и выпала из топ-8 единой таблицы Лиги чемпионов.