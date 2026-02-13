Скидки
Главная Футбол Новости

Альваро Арбелоа отказался дать оценку первому месяцу своей работы на посту тренера «Реала»

Альваро Арбелоа отказался дать оценку первому месяцу своей работы на посту тренера «Реала»
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа перед матчем 24-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» отказался дать оценку первому месяцу работы на своём посту.

Испания — Примера . 24-й тур
14 февраля 2026, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я здесь не для того, чтобы давать оценки. Я уже вижу, что эффект «до» и «после» не продержался и месяца, но я здесь очень счастлив, очень спокоен, много ем на всякий случай и полон энергии, чтобы подготовиться к завтрашнему матчу и всему, что меня ждёт. Я чувствую себя привилегированным, занимая это место. Это огромная удача – быть в «Реале», где бы он ни находился. Конечно, быть тренером лучшей команды в мире – это привилегия и удача, которой я буду наслаждаться до последнего дня», – приводит слова Арбелоа официальный сайт мадридцев.

Под руководством экс-защитника «сливочных» клуб ни разу не проиграл в чемпионате Испании и занимает второе место в турнирной таблице. «Реал» (57) на одно очко отстаёт от лидирующей «Барселоны» (58). При этом команда вылетела из Кубка Испании от «Альбасете» (2:3) из второго дивизиона и выпала из топ-8 единой таблицы Лиги чемпионов.

Новости. Футбол
Все новости RSS

