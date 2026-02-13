Скидки
Гришин: Боселли сильнее Козлова, уход Данилы — не потеря для «Краснодара»

Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о полузащитнике ЦСКА Даниле Козлове и нападающем «Краснодара» Хуане Боселли.

«Козлов — не потеря для «Краснодара». Он не играл там полтора года, только выходил на замену и забил два гола. Это нехорошая статистика для игрока группы атаки. «Краснодар» всё сделал правильно: отдали Козлова и Перрена и взяли играющего здесь и сейчас Боселли. Клуб всё сделал правильно. Отдали игроков, разгрузили ведомость и спокойно сейчас будут продолжать сезон. Давайте откровенно, Боселли сильнее Козлова на данный момент», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Козлов перешёл в ЦСКА из «Краснодара» 12 февраля, а Боселли пополнил ряды клуба с юга России 11 февраля, перейдя из «Пари НН».

