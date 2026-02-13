Скидки
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Егор Гузиев отправился в аренду в песчанокопскую «Чайку»

Комментарии

Защитник московского «Спартака» Егор Гузиев проведёт остаток сезона в песчанокопской «Чайке». Игрок отправился в аренду в клуб Первой лиги.

«20-летний центральный защитник будет выступать за клуб из Песчанокопского до конца июня 2026 года. Аренда не предусматривает права выкупа трансфера игрока.

Гузиев родом из Краснодара, обучался в академии «Чертаново», а в 2024 году стал игроком «Спартака-2». В прошлом сезоне Егор провел свой дебютный матч за основу красно-белых, после чего выступал на правах аренды за «Сатурн».

В текущем сезоне в активе Гузиева пять матчей за «Спартак» — четыре в Кубке и один — в РПЛ. Желаем Егору успешно проявить себя в аренде!» — сообщает официальный сайт красно-белых.

После 21-го тура Первой лиги «Чайка» занимает последнее, 18-е место, в турнирной таблице, набрав 12 очков.

