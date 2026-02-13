Экс-тренер «МЮ» высказался о возможном выступлении Месси и Роналду за одну команду

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Рене Мёленстен высказался о возможном выступлении нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси и форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду за одну команду.

«Криштиану Роналду мог бы добиться успеха в МЛС без каких-либо проблем. С правильной командой и правильными игроками вокруг него на 100% он мог бы преуспеть. Если вы дадите ему хорошие пасы, он превратит их в голы.

Играть рядом с Лионелем Месси в «Интер Майами»? Это было бы невероятно. Честно говоря, это было бы фантастически. Это были бы самые прибыльные матчи каждую неделю. Кто бы не хотел это увидеть? Главное, чтобы был сохранён правильный баланс, чтобы и Криштиану, и Месси могли продолжать играть на самом высоком уровне. Одна только мысль об этом захватывает; это было бы самым интересным событием в истории футбола», — приводит слова Мёленстена Bolavip.