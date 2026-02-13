Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Зенита» Желудков назвал команды, которые будут бороться за чемпионство

Экс-игрок «Зенита» Желудков назвал команды, которые будут бороться за чемпионство
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков назвал команды, которые будут бороться за чемпионство в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«За чемпионство будут бороться три команды: «Краснодар», ЦСКА и «Зенит». «Локомотив» отвалится, уже проходили это. Я и в том сезоне говорил про них так же, когда они шли на втором месте. Возможно, подтянется «Спартак», но я не уверен», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков. Московские «Локомотив» (37) и ЦСКА (36) занимают третье и четвёртое место соответственно. «Спартак» с 29 очками располагается на шестой строчке.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
До трансферного дедлайна в РПЛ — 10 дней. Чего ждать от каждого из 16 клубов
До трансферного дедлайна в РПЛ — 10 дней. Чего ждать от каждого из 16 клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android