Экс-игрок «Зенита» Желудков назвал команды, которые будут бороться за чемпионство

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков назвал команды, которые будут бороться за чемпионство в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«За чемпионство будут бороться три команды: «Краснодар», ЦСКА и «Зенит». «Локомотив» отвалится, уже проходили это. Я и в том сезоне говорил про них так же, когда они шли на втором месте. Возможно, подтянется «Спартак», но я не уверен», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков. Московские «Локомотив» (37) и ЦСКА (36) занимают третье и четвёртое место соответственно. «Спартак» с 29 очками располагается на шестой строчке.