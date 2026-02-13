Сергей Кирьяков: ЦСКА серьёзно усилился и будет бороться за медали

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков высказался о зимней трансферной кампании ЦСКА и перспективах команды на оставшуюся часть сезона.

«ЦСКА почувствовал, что может играть на высоком уровне и бороться за медали. Но поняли, что нынешним составом вряд ли можно поддержать этот уровень — изменения были нужны. ЦСКА провёл хорошую трансферную кампанию. Команда серьёзно усилилась и будет бороться за медали», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 18 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.