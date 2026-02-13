«Пари Нижний Новгород» обыграл казахстанский «Тобол» в товарищеском матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Пари Нижний Новгород» и казахстанский «Тобол». Команды играли в Белеке (Турция). Победу одержала команда РПЛ со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл защитник нижегородцев Максим Шнапцев на 22-й минуте. На 61-й минуте полузащитник Артём Сидоренко увеличил преимущество своей команды. В конце встречи на 90-й минуте игроки «Тобола» отыграли один мяч.

«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 14 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Тобол» завершил сезон-2025 чемпионата Казахстана на третьем месте в турнирной таблице. Команда заработала 54 очка за 26 игр. Чемпионом страны стал «Кайрат» (59).