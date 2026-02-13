«Мне знакомо это чувство». В «Бетисе» отреагировали на поражение «Барсы» от «Атлетико»

В «Бетисе» отреагировали на поражение «Барселоны» от мадридского «Атлетико» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании со счётом 0:4.

Пресс-служба «Бетиса» на официальной странице клуба в социальной сети Х опубликовала пост с подписью: «Мне знакомо это чувство, бро».

Фото: Страница «Бетиса» в соцсетях

В матче 1/4 финала турнира «Бетис» разгромно проиграл мадридскому «Атлетико» со счётом 0:5.

Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между сине-гранатовыми и мадридским клубом состоится 3 марта. Действующим победителем турнира является «Барселона». В финале предыдущего розыгрыша сине-гранатовые победили мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.