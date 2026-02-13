«Мне знакомо это чувство». В «Бетисе» отреагировали на поражение «Барсы» от «Атлетико»
Поделиться
В «Бетисе» отреагировали на поражение «Барселоны» от мадридского «Атлетико» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании со счётом 0:4.
Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 6' 2:0 Гризманн – 14' 3:0 Лукман – 33' 4:0 Альварес – 45+2'
Удаления: нет / Гарсия – 85'
Пресс-служба «Бетиса» на официальной странице клуба в социальной сети Х опубликовала пост с подписью: «Мне знакомо это чувство, бро».
Фото: Страница «Бетиса» в соцсетях
В матче 1/4 финала турнира «Бетис» разгромно проиграл мадридскому «Атлетико» со счётом 0:5.
Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между сине-гранатовыми и мадридским клубом состоится 3 марта. Действующим победителем турнира является «Барселона». В финале предыдущего розыгрыша сине-гранатовые победили мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 февраля 2026
-
19:34
-
19:30
-
19:28
-
19:22
-
19:20
-
19:16
-
19:02
-
19:01
-
19:00
-
18:57
-
18:51
-
18:46
-
18:40
-
18:30
-
18:20
-
18:17
-
18:16
-
18:15
-
18:10
-
18:05
-
18:00
-
17:55
-
17:54
-
17:52
-
17:40
-
17:35
-
17:32
-
17:30
-
17:25
-
17:20
-
17:15
-
17:06
-
17:01
-
17:00
-
16:55