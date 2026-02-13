ЦСКА готовит улучшенное предложение по нападающему «Баии» в размере € 12+2 млн — Конур

Бразильский клуб «Баия» отклонил первоначальное предложение московского ЦСКА о покупке крайнего нападающего Эрика Пульги в размере € 10 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 2 млн – в виде бонусов. В команде из Салвадора посчитали указанные условия недостаточными. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, красно-синие готовят новое предложение, которое составит € 12 млн в качестве фиксированной суммы, ещё € 2 млн «Баия» сможет получить в виде бонусных выплат.

Пульга играет за бразильский клуб с января 2025 года. За этот период 25-летний вингер принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

