«Оренбург» минимально уступил «Кайрату» в товарищеском матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Оренбург» и казахстанский «Кайрат». Команды играли в Белеке (Турция). Победу одержала казахстанская команда со счётом 1:0.

В начале матча на 13-й минуте полузащитник «Кайрата» Яакко Оксанен получил красную карточку. Единственный гол во встрече забил защитник оренбуржцев Эмил Ценов в свои ворота на 49-й минуте встречи.

«Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 12 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Кайрат» завершил сезон-2025 чемпионата Казахстана на первом месте в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 26 игр.