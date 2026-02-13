Скидки
Футбол

Алексей Игонин: возлагаю много надежд на Дивеева в «Зените»

Алексей Игонин: возлагаю много надежд на Дивеева в «Зените»
Комментарии

Известный российский экс-футболист Алексей Игонин поделился ожиданиями от выступления защитника Игоря Дивеева в «Зените». Футболист перебрался в состав санкт-петербургской команды этой зимой из московского ЦСКА.

«Зенит» закрыл все вопросы по трансферам. Даже вопрос по надёжности в обороне, который вроде не обсуждался. Я возлагаю много надежд на Дивеева. «Зенит» сделал всё, теперь главное — реализовать», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Игорь Дивеев выступал за ЦСКА с февраля 2019 года. Армейцы арендовали защитника у «Уфы», а спустя четыре месяца выкупили права на футболиста за € 1,5 млн.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

