Монако — Нант. Прямая трансляция
23:05 Мск
«Манчестер Юнайтед» интересен один из лидеров «Интера» — Tuttosport

«Манчестер Юнайтед» интересен один из лидеров «Интера» — Tuttosport
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к левому защитнику «Интера» Федерико Димарко. Манкунианцы будут следить за 28-летним футболистом через своего представителя во время матча с «Ювентусом» в 25-м туре чемпионата Италии, который состоится в субботу, 14 февраля. Об этом сообщает Tuttosport.

Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Ювентус
Турин
По информации источника, «нерадзурри» не хотят продавать итальянского игрока и намерены продлить с ним контракт до 2030 года. Стороны уже согласовали условия.

В нынешнем сезоне Димарко принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

