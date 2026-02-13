«Унаследовал класс от отца». TEAMtalk сообщил, что сын Станковича интересен «МЮ» и «Челси»

«Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» внимательно следят за 20-летним полузащитником «Брюгге» Александаром Станковичем — сыном бывшего главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича. Об этом сообщает TEAMtalk.

«Арсенал, «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» регулярно приезжают посмотреть на Станковича. Он настоящий профессионал. Не сильно отличается от молодого Деклана Райса. Видно, что он унаследовал свой класс от отца. Этот парень — настоящий талант», — сказал TEAMtalk источник, близкий к ситуации.

В нынешнем сезоне Станкович принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

