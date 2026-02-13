«Для меня ЦСКА — больше, чем команда». Лукин опубликовал детские фото в составе армейцев

Центральный защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался об армейском клубе и опубликовал свои детские фото в составе команды.

«Для меня ЦСКА – это гораздо больше, чем команда. Это огромная часть моей жизни.

Фото в посте – так начинался мой путь в клубе, в котором я уже 17-й год!!! Иногда даже не верится, что столько времени прошло», — написал Лукин в своём телеграм-канале.

Фото: Их личного архива Лукина

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

После 18 встреч в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.