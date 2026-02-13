Махачкалинское «Динамо» объявило о продлении контрактов трёх игроков

Махачкалинское «Динамо» объявило о продлении контрактов защитников Идара Шумахова и Сослана Кагермазова, а также полузащитника Никиты Глушкова.

«Клуб подписал новые соглашения с тремя игроками, каждый из которых провел более 100 матчей за махачкалинское «Динамо».

Летом 2026-го истекали сроки прежних контрактов Никиты Глушкова, Идара Шумахова и Сослана Кагермазова. Руководство клуба предложило им новые контракты. Все трое приняли предложения «Динамо».

Сослан, Идар, Никита, спасибо за верность клубу!» – сообщает телеграм-канал бело-голубых.

«Динамо» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, заработав 15 очков. На первом месте находится «Краснодар», у которого 40 очков.