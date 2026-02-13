Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РФС получил от УЕФА более € 9 млн солидарных выплат в сезоне-2024/2025

РФС получил от УЕФА более € 9 млн солидарных выплат в сезоне-2024/2025
Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перечислил Российскому футбольному союзу (РФС) более € 9 млн солидарных выплат за минувший сезон. Об этом свидетельствует финансовый отчёт УЕФА.

УЕФА отправил РФС € 2,5 млн по программе HatTrick VI — это единовременная выплата, предназначенная для инвестиций в футбольную инфраструктуру. Указанная программа рассчитана на срок с 2024 по 2028 год. € 2,75 млн были выплачены за достижение успехов в HatTrick VI. Также УЕФА перечислил РФС € 4,224 — выплата, выделяющаяся клубам, не участвующим в общих этапах трёх главных мужских клубных соревнований под эгидой УЕФА.

Материалы по теме
УЕФА выплатил командам-участницам ЛЧ почти на € 2 млрд больше призовых, чем клубам из ЛЕ

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android