РФС получил от УЕФА более € 9 млн солидарных выплат в сезоне-2024/2025

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перечислил Российскому футбольному союзу (РФС) более € 9 млн солидарных выплат за минувший сезон. Об этом свидетельствует финансовый отчёт УЕФА.

УЕФА отправил РФС € 2,5 млн по программе HatTrick VI — это единовременная выплата, предназначенная для инвестиций в футбольную инфраструктуру. Указанная программа рассчитана на срок с 2024 по 2028 год. € 2,75 млн были выплачены за достижение успехов в HatTrick VI. Также УЕФА перечислил РФС € 4,224 — выплата, выделяющаяся клубам, не участвующим в общих этапах трёх главных мужских клубных соревнований под эгидой УЕФА.

