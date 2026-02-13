Скидки
Футбол

«Глупец, идиот». Ямаль вступил в конфликт с игроком «Атлетико» после матча Кубка Испании

Комментарии

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль вступил в конфликт с аргентинским защитником мадридского «Атлетико» Науэлем Молиной после матча 1/2 финала Кубка Испании, в котором сине-гранатовые потерпели разгромное поражение со счётом 0:4.

«Кто ты? Кто ты? Глупец, идиот», — приводит слова Ямаля TyC Sports.

Инцидент произошёл после финального свистка, когда звезда «Барселоны» спорил с футболистом мадридского клуба Марком Пубилем, а аргентинский защитник решил вмешаться. Ямаль направил в адрес Молины несколько жестов и оскорбил футболиста.

Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании между сине-гранатовыми и мадридским клубом состоится 3 марта. Действующим победителем турнира является «Барселона». В финале предыдущего розыгрыша сине-гранатовые победили мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.

Стала известна причина отказа работы системы VAR во время матча «Барселоны» с «Атлетико»
