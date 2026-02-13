Байрамян считает, что Карпин добился бы результата в «Динамо», если бы ему дали время

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о работе экс-тренера донского клуба Валерия Карпина в московском «Динамо».

— Был удивлён, что у Валерия Карпина не получилось в «Динамо»?

— Трудно сказать. Я не был на его месте. Тяжело работать в сборной и в такой команде, которая постоянно хочет быть наверху. Если бы Валерию Георгиевичу дали время, то он бы добился результата. Но «Динамо» хочет побед здесь и сейчас. Из-за стечения обстоятельств у него не получилось, — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

«Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом был рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжил возглавлять российскую национальную команду. 17 ноября бело-голубые проинформировали, что Карпин завершил работу в «Динамо» по собственному желанию.

