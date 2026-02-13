«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Иттифак» в Про-Лиге. Малком отдал голевую передачу

Завершился матч 22-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттифак». Игра проходила на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра встречи выступил Иштван Ковач из Румынии. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Счёт во встрече открыл полузащитник хозяев пол Мохаммед Канно на 13-й минуте. Ассистировал хавбеку экс-игрок «Зенита» Малком. На 31-й минуте игрок «Аль-Хиляля» Салем Аль-Давсари увеличил преимущество своей команды.

После 21 матча «Аль-Хиляль» набрал 53 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Аль-Иттифак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.