Главная Футбол Новости

Аль-Хиляль — Аль-Иттифак, результат матча 13 февраля 2026, счет 2:0, 22-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Иттифак» в Про-Лиге. Малком отдал голевую передачу
Комментарии

Завершился матч 22-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттифак». Игра проходила на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра встречи выступил Иштван Ковач из Румынии. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 22-й тур
13 февраля 2026, пятница. 18:25 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
2 : 0
Аль-Иттифак
Эд-Даммам
1:0 Канно – 13'     2:0 Аль-Давсари – 31'    

Счёт во встрече открыл полузащитник хозяев пол Мохаммед Канно на 13-й минуте. Ассистировал хавбеку экс-игрок «Зенита» Малком. На 31-й минуте игрок «Аль-Хиляля» Салем Аль-Давсари увеличил преимущество своей команды.

После 21 матча «Аль-Хиляль» набрал 53 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Аль-Иттифак» заработал 35 очков и располагается на шестой строчке.

Календарь чемпионата Саудовской Аравии сезона-2025/2026
Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии сезона-2025/2026
