Флик отчитал игроков «Барселоны» за первый тайм матча с «Атлетико» перед тренировкой — MD

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик провёл «строгую беседу» с футболистами сине-гранатовых перед сегодняшней тренировкой, обсуждая их игру в первом тайме полуфинального матча Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (4:0), в котором «блауграна» пропустила четыре безответных гола. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, немецкий специалист дал понять, что в первой половине встречи игроки каталонского клуба выглядели как команда без боевого духа, движения и желания бороться на фоне «матрасников».
Подчёркивается, что Флик не подбирал слов и заявил футболистам, что показанная ими в первом тайме игра недостойна команды, которая стремится к победам и находится в шаге от финала. Тренер выразил непонимание, как сине-гранатовые могли выйти на поле в таком состоянии и без должной самоотдачи.
