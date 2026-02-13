Скидки
Монако — Нант. Прямая трансляция
23:05 Мск
Флик отчитал игроков «Барселоны» за первый тайм матча с «Атлетико» перед тренировкой — MD

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик провёл «строгую беседу» с футболистами сине-гранатовых перед сегодняшней тренировкой, обсуждая их игру в первом тайме полуфинального матча Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (4:0), в котором «блауграна» пропустила четыре безответных гола. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Лукман – 33'     4:0 Альварес – 45+2'    
Удаления: нет / Гарсия – 85'

По информации источника, немецкий специалист дал понять, что в первой половине встречи игроки каталонского клуба выглядели как команда без боевого духа, движения и желания бороться на фоне «матрасников».

Подчёркивается, что Флик не подбирал слов и заявил футболистам, что показанная ими в первом тайме игра недостойна команды, которая стремится к победам и находится в шаге от финала. Тренер выразил непонимание, как сине-гранатовые могли выйти на поле в таком состоянии и без должной самоотдачи.

Альваро Арбелоа подколол Флика после разгромного поражения «Барселоны» от «Атлетико»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

