«Ренн» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч 22-го тура Лиги 1

Сегодня, 13 февраля, состоится матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между командами «Ренн» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Роазон Парк» (Ренн, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслужит Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Ренн»: Самба, Нагида, Брассье, Руо, Камара, Шиманьски, Норден, Ронжье, Аль-Тамари, Леполь, Мерлен.

«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Пачо, Забарный, Заир-Эмери, Невеш, Витинья, Мендеш, Кварацхелия, Дуэ, Дембеле.

После 21 матча французского чемпионата «ПСЖ» набрал 51 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Ренн» располагается на шестой строчке, у команды в активе 31 очко.

В предыдущем туре «ПСЖ» на своём поле разгромил «Марсель» со счётом 5:0, а «Ренн» на выезде уступил «Лансу» (1:3).