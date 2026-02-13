Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ренн — ПСЖ: стартовые составы команд на матч 22-го тура Лиги 1 2025/2026, 13 февраля 2026

«Ренн» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч 22-го тура Лиги 1
Комментарии

Сегодня, 13 февраля, состоится матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между командами «Ренн» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Роазон Парк» (Ренн, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслужит Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Ренн
Ренн
1-й тайм
0 : 0
ПСЖ
Париж

Стартовые составы команд.

«Ренн»: Самба, Нагида, Брассье, Руо, Камара, Шиманьски, Норден, Ронжье, Аль-Тамари, Леполь, Мерлен.

«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Пачо, Забарный, Заир-Эмери, Невеш, Витинья, Мендеш, Кварацхелия, Дуэ, Дембеле.

После 21 матча французского чемпионата «ПСЖ» набрал 51 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Ренн» располагается на шестой строчке, у команды в активе 31 очко.

В предыдущем туре «ПСЖ» на своём поле разгромил «Марсель» со счётом 5:0, а «Ренн» на выезде уступил «Лансу» (1:3).

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
Экс-голкипер «ПСЖ»: Сафонов — лучший вратарь для клуба сегодня, а Шевалье — в будущем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android