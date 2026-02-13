Пестряков вспомнил свои эмоции от дебютного гола в РПЛ в ворота «Спартака»

Полузащитник «Акрона» Дмитрий Пестряков поделился воспоминаниями о своём дебютном голе в Мир РПЛ, который был забит в ворота «Спартака» (2:3) в матче 25-го тура соревнования сезона-2024/2025 (19 апреля). Ранее футболист не прошёл отбор в академию красно-белых.

– Ты забил свой первый гол в РПЛ «Спартаку», куда ранее ты не прошёл отбор в академию. У тебя после этого гола была мысль в голове: «Ах, когда-то вы меня не взяли, и вот мой первый гол в элите вам?»

– Наверное, нет. Такого во время игры у меня не было. Во время игры просто радость какая-то была. Понял, что дебютный [гол в РПЛ]. После матча мне больше родители сказали, что вот, они тебя не взяли на просмотр, когда у них были. Я тогда подумал: «Реально, ездили на просмотр к ним, они меня не взяли». Особо не было злости на них, — сказал Пестряков в фильме «Малая родина. Дмитрий Пестряков», опубликованном на YouTube-канале «Акрона».

