Монако — Нант. Прямая трансляция
23:05 Мск
«Историческая возможность совершить великую ремонтаду». Лапорта — после 0:4 с «Атлетико»

«Историческая возможность совершить великую ремонтаду». Лапорта — после 0:4 с «Атлетико»
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался после матча 1/2 финала Кубка Испании, в котором сине-гранатовые уступили мадридскому «Атлетико» со счётом 0:4.

Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Лукман – 33'     4:0 Альварес – 45+2'    
Удаления: нет / Гарсия – 85'

«Вся моя поддержка Ханси Флику, игрокам, Деку и его команде. Благодаря силе всех болельщиков «Барсы» я убеждён, что у нас есть историческая возможность совершить великую ремонтаду на «Камп Ноу» 3 марта.

К сожалению, вчера мы столкнулись с чередой трудностей: от плохого состояния поля до ошибочно отменённого гола, который не позволил нам начать камбэк, возможный во втором матче, если мы все будем поддерживать и подбадривать команду, как в те великие вечера, которые мы пережили на стадионе.

Что касается отменённого гола Пау Кубарси, то это уже не первый подобный случай – он напоминает мяч Ламина Ямаля, который также был ошибочно отменён в «Аноэте» (в игре с «Реалом Сосьедад» (1:2). – Прим. «Чемпионата»). Ничего не происходит случайно. Именно поэтому нам нужно бороться против всего и всех.

Сейчас как никогда мы должны быть на стороне наших футболистов. Я прошу членов клуба и всех болельщиков дать им понять, как сильно мы их ценим и как гордимся тем, что они защищают наши цвета. Да здравствует «Барселона» и да здравствует Каталония!» – написал Лапорта в своём аккаунте в социальной сети X.

Ответный матч полуфинала состоится 3 марта. Он пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

Комментарии
