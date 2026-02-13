Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» четвёртый матч подряд

Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» четвёртый матч подряд
Комментарии

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе своей команды на матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 с «Ренном». Эта игра станет для футболиста четвёртой в стартовом составе парижского клуба подряд.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Ренн
Ренн
1-й тайм
0 : 0
ПСЖ
Париж

Ранее Сафонов выходил в стартовом составе во встречах Лиги 1 со «Страсбургом» (2:1) и «Марселем» (5:0), а также в игре Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1).

После 22 матчей французского чемпионата «Монако» набрал 28 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Нант» располагается на предпоследней, 17-й строчке, у команды в активе 14 очков.

В следующем туре «Нант» на своём поле сыграет с «Гавром» 22 февраля, а «Монако» на день раньше на выезде встретится с «Лансом».

Материалы по теме
Экс-голкипер «ПСЖ»: Сафонов — лучший вратарь для клуба сегодня, а Шевалье — в будущем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android