Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» четвёртый матч подряд

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе своей команды на матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 с «Ренном». Эта игра станет для футболиста четвёртой в стартовом составе парижского клуба подряд.

Ранее Сафонов выходил в стартовом составе во встречах Лиги 1 со «Страсбургом» (2:1) и «Марселем» (5:0), а также в игре Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1).

После 22 матчей французского чемпионата «Монако» набрал 28 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Нант» располагается на предпоследней, 17-й строчке, у команды в активе 14 очков.

В следующем туре «Нант» на своём поле сыграет с «Гавром» 22 февраля, а «Монако» на день раньше на выезде встретится с «Лансом».